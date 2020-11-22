События

09:45 22.11.2020

На участках в Ровно не хватает урн и кабинок

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На участках в Ровно не хватает урн и кабинок

В Ровно на двух больших избирательных участках зафиксировано отсутствие должного количества урн и кабинок, сообщили в гражданской сети "ОПОРА".

В частности на сайте сети сообщается, что на большом избирательном участке № 560964 (г.Ровно, ул. Киевская, 12Б, детский сад № 38, музыкальный зал) кабинок для голосования всего - 4, а стационарных ящиков – 5.

На большом избирательном участке № 560989 (г.Ровно, ул.Фабричная, 7 (детско-юношеская спортивная школа №4, спортивный зал) стационарных ящиков для голосования 4 и 2 - переносные. "Сам же участок обустроен не в спортивном зале, а в холле", – подчеркнули в "ОПОРЕ".

22 ноября в 11 городах Украины проходит повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы.

В Ровно на победу претендуют глава общественной организации "Рівне разом" Виктор Шакирзян (партия "Рівне разом", 19,84%) и кандидат от партии "Европейская солидарность", президент Ровенской духовной семинарии и академии христиан Веры Евангельской Александр Третьяк (16,93%).

 

Источник: https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi_2020/22484-na-dilnitsiakh-u-rivnomu-ne-vistachaie-skrinok-ta-kabinok

Теги: #кабинки #урны #ровно #выборы
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