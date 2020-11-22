Полиция составила админпротокол из-за нарушения "дня тишины" в Днепре, проверяется еще 26 сообщений

В "день тишины" в Днепропетровской области составлен один административный протокол за распространение агитационных листовок за одного из кандидатов на должность городского головы Днепра, сообщили в полиции Днепропетровской области.

"В "день тишины" в полицию Днепропетровской области поступило 27 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства – 26 заявлений поступило в полицию Днепра и одна - в полицию Никополя", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье утром.

Отмечается, что по результатам рассмотрения заявлений и сообщений составлен один административный протокол по ст. 212-10 КУоАП (нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации). Полицейские Днепра уточнили, что в "день тишины" председатель жилищного кооператива развешивала собственноручно написанные агитационные листовки за одного из кандидатов на должность городского головы.

"По другим заявлениям и сообщениям проводится проверка", – сказано в сообщении.

Источник: https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/