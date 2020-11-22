Суд в американском штате Пенсильвании отклонил иск Трампа о нарушениях на выборах

Окружной суд в Пенсильвании не нашел оснований для пересмотра результатов голосования в штате на президентских выборах.

Судья Мэтью Бранн в Уильямспорте, Пенсильвания, признал аргументы команды президента США Дональда Трампа, инициировавшей иск, "безосновательными и спекулятивными".

Он отметил, что не вправе лишать права голоса "даже одного избирателя, не говоря уже о миллионах граждан".

В решении суда отмечается, что иск команды Трампа отклонен "без права повторной подачи".

Ранее юристы Трампа пытались оспорить результаты подсчета голосов, основываясь на нарушениях при голосовании по почте. Они заявляли, что около 700 тысяч бюллетеней должны быть признаны недействительными.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.