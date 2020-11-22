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08:23 22.11.2020

В Украине за сутки зафиксировано 12 079 заболевших COVID-19 – Степанов

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В Украине за сутки зафиксировано 12 079 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 12 079 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 604 человека, умерли 138 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"12 079 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 22 ноября 2020 года. В частности, заболели 489 детей и 375 медработников. Также за минувшие сутки – госпитализировано – 1 134 человека; летальных случаев - 138; выздоровели – 4 604 человека", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 21 ноября был зафиксирован антирекорд в 14 580 новых случаев коронавирусной болезни за сутки, 20 ноября сообщалось о 14 575 случаях инфицирования; 19 ноября, было зафиксировано 13 357 новых случаев; 18 ноября было 12 496 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 624 744 человека, 10 951 человек - умер от COVID-19, выздоровели - 286 917 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

Сейчас в Украине COVID-19, по данным сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), болеют 326 876 человек, что на 7 337 больше, чем днем ранее.

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 11 845, информирует СНБО.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official

Теги: #статистика #коронавирус
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