События

08:04 22.11.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 58 млн, жертв - почти 1,38 млн

2 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 58 млн, жертв - почти 1,38 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 07:00 (по Киеву) воскресенья 58 млн 95 тыс. 885 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 578 тыс. 35, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро воскресенья во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 379 тыс. 839 против 1 млн 371 тыс. 589 человек по состоянию на утро субботы, выздоровели более 37 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 млн 88 тыс. 409 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 177 тыс. 552) и 255 тыс. 830 летальных исходов (рост за сутки - 1 тыс. 446), излечились более 4,52 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 45 тыс. 209 человек. Всего зафиксировано 9 млн 95 тыс. 807 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 501 до 133 тыс. 227, поправились 8,5 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 52 тыс. 786 заболевших, что на 32 тыс. 622 человека больше, чем сутками ранее, умерли 168 тыс. 989 больных (рост - на 376), вылечились более 5,4 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 177,9. В США на 1 млн жителей скончались 789 человек, Индии - 96, Бразилии - 793.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:23 22.11.2020
В Украине за сутки зафиксировано 12 079 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине за сутки зафиксировано 12 079 заболевших COVID-19 – Степанов

03:47 22.11.2020
Число инфицированных COVID-19 в США превысило 12 млн

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 12 млн

01:17 22.11.2020
В Молдове суточное число заразившихся коронавирусом снизилось до 1,3 тысяч

В Молдове суточное число заразившихся коронавирусом снизилось до 1,3 тысяч

16:36 21.11.2020
Премьер Польши просит соотечественников не путешествовать на Рождество

Премьер Польши просит соотечественников не путешествовать на Рождество

15:11 21.11.2020
Никакой даты введения более жесткого карантина в связи с распространением COVID-19 сейчас нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

Никакой даты введения более жесткого карантина в связи с распространением COVID-19 сейчас нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

13:45 21.11.2020
В ВСУ за сутки зафиксировано 264 новых случая заболевания Covid-19

В ВСУ за сутки зафиксировано 264 новых случая заболевания Covid-19

10:56 21.11.2020
В Киеве за сутки выявили 1213 новых случаев COVID-19, в том числе у 66 медиков – Кличко

В Киеве за сутки выявили 1213 новых случаев COVID-19, в том числе у 66 медиков – Кличко

08:30 21.11.2020
В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 14 580 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 14 580 заболевших COVID-19 – Степанов

07:46 21.11.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн, жертв - 1,37 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн, жертв - 1,37 млн - университет Хопкинса

22:21 20.11.2020
Если количество заболевших на COVID-19 превысит 30 тыс. в сутки, правительство будет настаивать на ужесточении мер по карантину – Степанов

Если количество заболевших на COVID-19 превысит 30 тыс. в сутки, правительство будет настаивать на ужесточении мер по карантину – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 12 079 заболевших COVID-19 – Степанов

Российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины за сутки

РЕЗУЛЬТАТОМ "КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ" ДОЛЖЕН СТАТЬ ВЫХОД НА ПЛАТО ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 - ШМЫГАЛЬ

Никакой даты введения более жесткого карантина в связи с распространением COVID-19 сейчас нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль

В Киеве за сутки выявили 1213 новых случаев COVID-19, в том числе у 66 медиков – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция составила админпротокол из-за нарушения "дня тишины" в Днепре, проверяется еще 26 сообщений

Суд в американском штате Пенсильвании отклонил иск Трампа о нарушениях на выборах

Российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины за сутки

Статус кандидата в ЕС будет предоставлен БиГ, только когда она продвинется в выполнении условий Брюсселя

Жителю Харьковщины, разбившему стекло в дверях ОГА, готовится уведомление о подозрении в хулиганстве

ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Коцюбинского поселкового ТИК

В 11 городах Украины 22 ноября состоится второй тур выборов мэра

ЦИК обязала Полтавский городской ТИК установить результаты выборов депутатов горсовета с учетом выводов суда

Евросоюз осудил США за возобновление смертных казаней

Великобритания и Канада согласились сохранить нынешние торговые отношения после Brexit

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА