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07:26 22.11.2020

Российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины за сутки

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Российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины за сутки

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, осуществив выстрелы из гранатомета вблизи Водяного, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 21 ноября, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020… Вражеский огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", – сказано в утренней сводке в воскресенье.

В частности, выстрелы из автоматического станкового гранатомета были зафиксированы вблизи населенного пункта Водяное в Донецкой области.

"С начала текущих суток, 22 ноября, на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано", – констатировали в штабе.

 

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Теги: #оос #сводка
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