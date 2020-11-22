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01:17 22.11.2020

В Молдове суточное число заразившихся коронавирусом снизилось до 1,3 тысяч

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В Молдове суточное число заразившихся коронавирусом снизилось до 1,3 тысяч

В Молдове за сутки подтверждено 1 тыс. 306 новых случаев коронавируса, общее число зараженных приблизилось к 97 тыс., сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

Накануне в Молдове было выявлено на 1 тыс. 422 новых случая заражения COVID-19, в четверг - 1 тыс. 442, в среду был зафиксирован антирекорд по числу новых случаев заражения - 1 тыс. 607, во вторник было зарегистрировано 1 тыс. 069 новых случаев коронавируса, в понедельник - 564.

"В субботу было обработано 3 тыс. 440 тестов, в том числе 3 тыс. 023 первичных теста. В результате выяснилось, что 1 тыс. 306 результата оказались положительными. Таким образом, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 96 тыс. 689", - говорится в сообщении.

Также сообщается о смерти еще 19 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 2 тыс. 130 человек.

В Молдове ежедневно регистрируют около полутора тысяч случаев заражения коронавирусом - примерно на 50% больше, чем было в октябре. Уровень положительных результатов тестов остается высоким - более 35%. 16 тыс. 447 человек продолжают болеть коронавирусом.

В Молдове действует режим чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Запрещены мероприятия с участием более 50 человек, но разрешены свадьбы и другие мероприятия, работают все магазины, торговые центры, рынки, рестораны. Власти заявили, что не будут ограничивать деятельность экономических агентов.

С 21 ноября в Кишиневе ношение маски является обязательным не только в помещениях и местах скопления граждан, но и на улице.

Теги: #статистика #молдова #коронавирус
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