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00:01 22.11.2020

В 11 городах Украины 22 ноября состоится второй тур выборов мэра

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В 11 городах Украины 22 ноября состоится второй тур выборов мэра

Повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы состоится в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах Украины.

      Жителям городов Днепр, Николаев, Львов, Полтава, Ровно, Черкассы, Ужгород (Закарпатская обл.), Славянск (Донецкая обл.), Бердянск (Запорожская обл.), Дрогобыч (Львовская обл.) и Никополь (Днепропетровская обл.) предстоит избрать одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур.

      Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

      В Днепре (Днепропетровская обл.) во втором туре встретятся действующий мэр Борис Филатов (партия "Пропозиция"), которого ранее поддержали 46,41% проголосовавших, и глава наблюдательного совета АО "Днепропетровский стрелочный завод" Загид Краснов (партия "Громадська сила") - 13,15%.

      В Николаеве за пост городского головы будут бороться действующий мэр Александр Сенкевич (партия "Пропозиция", 38,94% в первом туре) и директор по развитию ООО "ЖЭК "Забота" Владислав Чайка (партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", 29,31%).

      Получить кресло мэра Львова будут пытаться действующий городской голова Андрей Садовый (партия "Самопомич", 40,09%) и народный депутат Украины Олег Синютка (партия "Европейская солидарность", 31,1%).

      Жителям Полтавы предстоит сделать выбор между замдиректора ООО "Реал Эстейт Групп" Александром Мамаем (партия "За майбутнє", 30,06%) и директором ООО "Строительная компания "Комбинат производственных предприятий" Сергеем Иващенко (партия "Слуга народа", 17,71%).

      В Ровно на победу претендуют глава общественной организации "Рівне разом" Виктор Шакирзян (партия "Рівне разом", 19,84%) и кандидат от партии "Европейская солидарность", президент Ровенской духовной семинарии и академии христиан Веры Евангельской Александр Третьяк (16,93%).

      В Черкассах мэром может остаться действующий городской голова Анатолий Бондаренко (партия "За майбутнє", 37,6%) или же им станет предприниматель Виктор Евпак (выдвиженец партии "Голос", 19,14%).

      Жители Ужгорода сделают выбор между действующим мэром Богданом Андриивым (самовыдвиженец, 25,4%) и главой общественной организации "Карпатский дом" Виктором Щадеем (партия "Слуга народа", 17,93%).

      Остальные пары кандидатов:

      Славянск - глава правления ЧАО "Славянский машиностроительный завод" Павел Придворов (партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", 30,86%) и действующий мэр Вадим Лях (партия "Оппозиционный блок", 29,99%);

      Бердянск - заместитель директора по коммерческим вопросам ООО "Бердянская автотранспортная компания" Александр Свидло (партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", 34,7%) и предприниматель Валерий Баранов (партия "За майбутнє", 30,15%);

      Дрогобыч – действующий мэр Тарас Кучма (самовыдвиженец, 41,48%) и генеральный директор ООО "Брати" Андрей Веселый (самовыдвиженец, 26,05%);

      Никополь - секретарь Никопольского городского совета Александр Саюк (партия "За майбутнє", 21,86%) и глава благотворительного фонда "Будущее Никопольщины" Руслан Олийнык (партия "Слуга народа", 17,85%).

      Согласно данным Центральной избирательной комиссии, 22 ноября в повторном голосовании на выборах городского головы, которое состоится на 1649 избирательных участках, смогут принять участие ориентировочно более 2 млн 754,1 тыс. избирателей.

      Кроме того, 22 ноября в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тыс. в 15 регионах состоится повторное голосование на выборах депутатов 47 местных советов. В нем смогут принять участие ориентировочно более 42,9 тыс. избирателей.

      Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября включительно.

      В ЦИК напомнили избирателям о правилах безопасности ввиду сложной эпидемиологической ситуации. Так, на участок необходимо взять маску и пишущую ручку, соблюдать дистанцию. При наличии симптомов простуды проголосовать можно в отдельной кабинке.

      Повторное голосование на выборах городского головы назначается в громадах с количеством избирателей 75 тысяч и больше, если ни один кандидат не набрал 50%+1 голос.

      Согласно ч. 1 ст. 281 Избирательного кодекса Украины, повторное голосование назначается на воскресенье, в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении такого голосования.

      Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

      В семи городах повторное голосование прошло 15 ноября, в Черновцах - назначено на 29 ноября.

Теги: #повторное_голосование #выборы
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