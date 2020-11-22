В 11 городах Украины 22 ноября состоится второй тур выборов мэра

Повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы состоится в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах Украины.

Жителям городов Днепр, Николаев, Львов, Полтава, Ровно, Черкассы, Ужгород (Закарпатская обл.), Славянск (Донецкая обл.), Бердянск (Запорожская обл.), Дрогобыч (Львовская обл.) и Никополь (Днепропетровская обл.) предстоит избрать одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур.

Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.

В Днепре (Днепропетровская обл.) во втором туре встретятся действующий мэр Борис Филатов (партия "Пропозиция"), которого ранее поддержали 46,41% проголосовавших, и глава наблюдательного совета АО "Днепропетровский стрелочный завод" Загид Краснов (партия "Громадська сила") - 13,15%.

В Николаеве за пост городского головы будут бороться действующий мэр Александр Сенкевич (партия "Пропозиция", 38,94% в первом туре) и директор по развитию ООО "ЖЭК "Забота" Владислав Чайка (партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", 29,31%).

Получить кресло мэра Львова будут пытаться действующий городской голова Андрей Садовый (партия "Самопомич", 40,09%) и народный депутат Украины Олег Синютка (партия "Европейская солидарность", 31,1%).

Жителям Полтавы предстоит сделать выбор между замдиректора ООО "Реал Эстейт Групп" Александром Мамаем (партия "За майбутнє", 30,06%) и директором ООО "Строительная компания "Комбинат производственных предприятий" Сергеем Иващенко (партия "Слуга народа", 17,71%).

В Ровно на победу претендуют глава общественной организации "Рівне разом" Виктор Шакирзян (партия "Рівне разом", 19,84%) и кандидат от партии "Европейская солидарность", президент Ровенской духовной семинарии и академии христиан Веры Евангельской Александр Третьяк (16,93%).

В Черкассах мэром может остаться действующий городской голова Анатолий Бондаренко (партия "За майбутнє", 37,6%) или же им станет предприниматель Виктор Евпак (выдвиженец партии "Голос", 19,14%).

Жители Ужгорода сделают выбор между действующим мэром Богданом Андриивым (самовыдвиженец, 25,4%) и главой общественной организации "Карпатский дом" Виктором Щадеем (партия "Слуга народа", 17,93%).

Остальные пары кандидатов:

Славянск - глава правления ЧАО "Славянский машиностроительный завод" Павел Придворов (партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", 30,86%) и действующий мэр Вадим Лях (партия "Оппозиционный блок", 29,99%);

Бердянск - заместитель директора по коммерческим вопросам ООО "Бердянская автотранспортная компания" Александр Свидло (партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", 34,7%) и предприниматель Валерий Баранов (партия "За майбутнє", 30,15%);

Дрогобыч – действующий мэр Тарас Кучма (самовыдвиженец, 41,48%) и генеральный директор ООО "Брати" Андрей Веселый (самовыдвиженец, 26,05%);

Никополь - секретарь Никопольского городского совета Александр Саюк (партия "За майбутнє", 21,86%) и глава благотворительного фонда "Будущее Никопольщины" Руслан Олийнык (партия "Слуга народа", 17,85%).

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, 22 ноября в повторном голосовании на выборах городского головы, которое состоится на 1649 избирательных участках, смогут принять участие ориентировочно более 2 млн 754,1 тыс. избирателей.

Кроме того, 22 ноября в территориальных громадах с количеством избирателей до 10 тыс. в 15 регионах состоится повторное голосование на выборах депутатов 47 местных советов. В нем смогут принять участие ориентировочно более 42,9 тыс. избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября включительно.

В ЦИК напомнили избирателям о правилах безопасности ввиду сложной эпидемиологической ситуации. Так, на участок необходимо взять маску и пишущую ручку, соблюдать дистанцию. При наличии симптомов простуды проголосовать можно в отдельной кабинке.

Повторное голосование на выборах городского головы назначается в громадах с количеством избирателей 75 тысяч и больше, если ни один кандидат не набрал 50%+1 голос.

Согласно ч. 1 ст. 281 Избирательного кодекса Украины, повторное голосование назначается на воскресенье, в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении такого голосования.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

В семи городах повторное голосование прошло 15 ноября, в Черновцах - назначено на 29 ноября.