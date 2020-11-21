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21:47 21.11.2020

Великобритания и Канада согласились сохранить нынешние торговые отношения после Brexit

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Великобритания и Канада согласились сохранить нынешние торговые отношения после Brexit

Британское правительство объявило в субботу, что согласовало с Канадой сохранение условий торговли на нынешних условиях после завершения Brexit.

"Великобритания и Канада согласились сохранить их существующие торговые отношения, на которые приходится 20 млрд фунтов стерлингов. Стороны согласились начать переговоры, самое раннее - в следующем году, по более амбициозной торговой сделке", - говорится в сообщении министерства внешней торговли Великобритании.

Это означает, что с 1 января 2021 года, несмотря на завершение Brexit, Великобритания сохранит те же условия торговли с Канадой, которые были у нее в качестве члена Евросоюза.

Британский премьер Борис Джонсон назвал в твиттере эту договоренность фантастической и выразил надежду на активизацию торговли между обеими странами.

Теги: #великобритания #канада #торговля
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