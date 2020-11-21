Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту американо-европейский спутник для изучения океана

Ракета Falcon 9 в субботу успешно вывела на штатную орбиту научный океанографический спутник Sentinel-6A Michael Freilich, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Вывод спутника подтвержден", - сообщила компания.

Запуск ракеты со спутником был осуществлен в 12:17 по времени Восточного побережья США (19:17 по Киеву) с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.

Через 53 минуты полета космический аппарат Sentinel-6A Michael Freilich вышел на полярную орбиту высотой 1,3 тыс. км.

Он является частью совместной программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA) по отслеживанию уровня мирового океана и сбора данных о влиянии глобального потепления на изменение береговых линий. Аппарат войдет в состав действующей американо-европейской спутниковой орбитальной группировки Copernicus по мониторингу окружающей среды.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 через 8 минут 19 секунд после старта совершила управляемую вертикальную посадку на площадке на базе Ванденберг.