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19:32 21.11.2020

В Киеве на остановке сгорело маршрутное такси, пострадавших нет

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В Киеве на остановке сгорело маршрутное такси, пострадавших нет

Столичные пожарные ликвидировали пожар в маршрутном такси, пострадавших при инциденте нет, сообщили в ГСЧС Украины в г.Киеве.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в г.Киеве на своей странице в Фейсбуке в субботу вечером, 21 ноября, в 17:02 в оперативно-координационный центр Главного управления поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на ул. Академика Палладина возле станции метрополитена "Академгородок" (Святошинский район столицы) горит маршрутное такси.

"Возгорание произошло когда маршрутное такси находилось возле остановки и водитель ожидал пассажиров. Поэтому, в это время в транспортном средстве помимо водителя никого не было. Водитель увидев пламя самостоятельно покинул транспортное средство. В 17:21 пожар был локализован, а в 17:35 – ликвидирован", – сказано в сообщении.

В результате возгорания в транспортное средство сгорело полностью.

По информации спасателей, пострадавших нет.

Причина возникновения пожара выясняется.

 

Источник: https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts/3503722506374333

 

 

 

 

Теги: #киев #маршрутка #пожар
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