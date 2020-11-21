РЕЗУЛЬТАТОМ "КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ" ДОЛЖЕН СТАТЬ ВЫХОД НА ПЛАТО ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 - ШМЫГАЛЬ
Последует
Последует
Никакой даты введения более жесткого карантина в связи с распространением COVID-19 сейчас нет, но такой план обсуждается с мэрами – Шмыгаль
В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 14 580 заболевших COVID-19 – Степанов
В областном военном госпитале Львовщины уточнили: накануне вышла из строя одна из пластин системы кислородного снабжения
Глава Нацполиции Киева Крищенко: Карантин выходного дня - это испытание и напоминание, что закон один для всех
Президент Эстонии уволила главу Минобрнауки, возившую шестерых детей в школу и кружки на служебной машине
Более 1100 уголовных производств открыто с начала избирательной кампании по местным выборам в Украине
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