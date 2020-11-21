События

15:03 21.11.2020

В областном военном госпитале Львовщины уточнили: накануне вышла из строя одна из пластин системы кислородного снабжения

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Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы, расположенный в городе Винники, отмечает, что накануне вышла их строя одна из пластин системы кислородного снабжения, потерпевших нет.

"В 21:30 20 ноября 2020 года вышла из строя система кислородного снабжения в КНП ЛОС "Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю.Липы". Вышла из строя одна из пластин! … Потерпевших лиц среди пациентов и персонала нет", - указывается в сообщении госпиталя в соцсети Facebook.

Как сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, спасатели оказали помощь при устранении поломки.

"Пожарно-спасательным отделением проводились работы по обеспечению освещения места ремонтных работ и с помощью гидравлического оборудования предоставлялась помощь ремонтной бригаде ООО "Львивкисень" по пломбированию концевиков пластины газофикатора кислородной станции", - сообщается в соцсети Facebook.

По состоянию на 00:25 21 ноября подача кислорода была восстановлена. Госпиталь продолжает работать в штатном режиме.

Источник: https://www.facebook.com/shpytal/posts/2810651402547213

https://www.facebook.com/MNSLVIV/posts/3543476369067171

Теги: #львов
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