На границе с Беларусью задержали партию контрабандных сигарет стоимостью 10 млн грн

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в субботу утром задержали грузовик VOLVO, перевозивший партию сигарет белорусского производства.

"По документам на фуре 21-летний волынянин вез через белорусско-украинскую границу сельдь. Однако когда он прибыл в пункте пропуска "Дольск", учитывая имеющуюся оперативную информацию, пограничники инициировали углубленную проверку автомобиля совместно с таможенниками. В результате выгрузки и пересчета установлено, что украинец незаконно привез из соседней страны почти 340 тыс. пачек сигарет белорусского производства", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Всего были изъяты 679 ящиков сигарет. Предварительная сумма оценки товара составляет более 10 млн грн.