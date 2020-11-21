События

14:56 21.11.2020

На границе с Беларусью задержали партию контрабандных сигарет стоимостью 10 млн грн

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На границе с Беларусью задержали партию контрабандных сигарет стоимостью 10 млн грн

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в субботу утром задержали грузовик VOLVO, перевозивший партию сигарет белорусского производства.

"По документам на фуре 21-летний волынянин вез через белорусско-украинскую границу сельдь. Однако когда он прибыл в пункте пропуска "Дольск", учитывая имеющуюся оперативную информацию, пограничники инициировали углубленную проверку автомобиля совместно с таможенниками. В результате выгрузки и пересчета установлено, что украинец незаконно привез из соседней страны почти 340 тыс. пачек сигарет белорусского производства", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Всего были изъяты 679 ящиков сигарет. Предварительная сумма оценки товара составляет более 10 млн грн.

 

Теги: #сигареты #граница #беларусь #контрабанда
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