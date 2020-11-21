Глава Нацполиции Киева Крищенко: Карантин выходного дня - это испытание и напоминание, что закон один для всех

Первые карантинные выходные стали для малого и среднего бизнеса столицы своеобразным экзаменом на готовность соблюдать законы. Многие предприниматели пренебрегли карантинными мерами. И, возможно, планируют сделать это снова в ближайшие выходные.

Об этом в блоге на «Украинской правде» пишет начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

«Лично я понимаю, чем руководствуются владельцы и работники. Потери от весеннего локдауна почти опустошили финансовые подушки, и у многих появился страх остаться без привычных доходов», - отмечает он.

Однако, по его словам, «мы не можем выбирать, каких законов придерживаться, а каких – нет».

Кроме того, сегодня в Киеве сложилась критическая ситуация.

«Я точно знаю реальное положение дел в киевских больницах, сколько людей ежедневно умирают и как много случаев, когда даже за большие деньги и со связями невозможно найти места в частных госпиталях, потому что их просто нет», - пишет Крищенко.

По его словам, за последние несколько недель из-за COVID-19 киевская полиция потеряла двух работников. Сегодня еще четырнадцать киевских полицейских находятся на стационарном лечении в разном состоянии тяжести.

«Да, карантин выходного дня - это не панацея, но если есть хоть небольшой шанс уберечь киевлян от коронавируса, а медиков столицы - от перегрузки, то от него не стоит отказываться», - добавил глава столичной полиции.

Пока действующие решения правительства и парламента требуют соблюдать "карантин выходного дня", столичная полиция будет жестко следить за тем, чтобы все учреждения Киева придерживались закона, добавил он.

Те, кто не согласен с такими решениями властей, могут оспорить их в судебном порядке, «других вариантов развития событий в правовом государстве быть не может», отметил Крищенко.