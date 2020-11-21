События

11:39 21.11.2020

Более 1100 уголовных производств открыто с начала избирательной кампании по местным выборам в Украине

1 мин читать
Более 1100 уголовных производств открыто с начала избирательной кампании по местным выборам в Украине

Правоохранители открыли 1154 уголовных производства с начала избирательной кампании (5 сентября - 21 ноября) по местным выборам в Украине, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 1154 уголовных производствах: 737 – открыты по фактам нарушения избирательного законодательства, 417 – связаны с избирательным процессом", - говорится в сообщении Нацполиции в субботу.

В период с 5 сентября по 21 ноября в целом поступило 16664 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Органы полиции составили 2480 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Повторное голосование в семи городах прошло 15 ноября, а также назначено на 22 ноября (11 городов).

Источник: https://cutt.ly/HhrY6Yo

Теги: #полиция #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:14 21.11.2020
Более 1100 уголовных дел открыто с начала избирательной кампании по местным выборам в Украине

Более 1100 уголовных дел открыто с начала избирательной кампании по местным выборам в Украине

10:56 21.11.2020
В Грузии проходит второй тур парламентских выборов

В Грузии проходит второй тур парламентских выборов

10:56 21.11.2020
Полиция усилила меры безопасности в местах проведения мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы в Киеве

Полиция усилила меры безопасности в местах проведения мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы в Киеве

21:59 20.11.2020
Трамп считает, что Pfizer специально не стала до выборов сообщать о результатах работы над вакциной от COVID-19

Трамп считает, что Pfizer специально не стала до выборов сообщать о результатах работы над вакциной от COVID-19

20:22 20.11.2020
В Украине безопасность на втором туре местных выборов будут обеспечивать 10 тыс правоохранителей

В Украине безопасность на втором туре местных выборов будут обеспечивать 10 тыс правоохранителей

20:01 20.11.2020
В Украине безопасность на втором туре местных выборов будут обеспечивать 10 тыс правоохранителей

В Украине безопасность на втором туре местных выборов будут обеспечивать 10 тыс правоохранителей

18:37 20.11.2020
Захвативший в Тбилиси заложников задержан, пострадавших нет – полиция

Захвативший в Тбилиси заложников задержан, пострадавших нет – полиция

18:21 20.11.2020
ЦИК не получила результаты выборов только мэра Сум среди городских голов, избранных 15 ноября

ЦИК не получила результаты выборов только мэра Сум среди городских голов, избранных 15 ноября

15:03 20.11.2020
Нацполиция Украины получила от международных партнеров 18 автомобилей для подразделений превентивной деятельности

Нацполиция Украины получила от международных партнеров 18 автомобилей для подразделений превентивной деятельности

14:39 20.11.2020
Понижение избирательной квоты может сделать более открытой пропорциональную систему с открытыми списками - ОПОРА

Понижение избирательной квоты может сделать более открытой пропорциональную систему с открытыми списками - ОПОРА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки выявили 1213 новых случаев COVID-19, в том числе у 66 медиков – Кличко

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 14 580 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах

Зеленский лечится в "Феофании" по решению врачей - замглавы Офиса президента

ЦИК не получила результаты выборов только мэра Сум среди городских голов, избранных 15 ноября

ПОСЛЕДНЕЕ

В ближайшие сутки в Украине ожидается повышенная влажность

В Киеве за сутки выявили 1213 новых случаев COVID-19, в том числе у 66 медиков – Кличко

10 победителей флешмоба Ukraine NOW смогут встретиться с президентом Украины на День независимости

Президент Украины почтил память героев Небесной сотни

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 14 580 заболевших COVID-19 – Степанов

Несколько ракет упали в субботу в различных районах Кабула - СМИ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн, жертв - 1,37 млн - университет Хопкинса

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Пиротехники ГСЧС уничтожили 76 боеприпасов времен Второй мировой войны

Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили гуманитарные вопросы и защиту религиозных памятников в Карабахе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА