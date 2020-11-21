В Киеве за сутки выявили 1213 новых случаев COVID-19, в том числе у 66 медиков – Кличко

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 1213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Еще 1213 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 29 человек. Всего коронавирус унес жизни 1109 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 57807", - написал Кличко на телеграмм-канале в субботу.

Среди заболевших 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, а также 60 девочек от одного до 17 лет и 79 мальчиков от одного до 17 лет. Также заболели 66 медиков.

В больницы госпитализированы 82 пациента, остальные получают лечение дома, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 315, Соломенском - 179, в Голосеевском и Подольском районах - по 114 случаев.