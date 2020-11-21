События

10:56 21.11.2020

В Киеве за сутки выявили 1213 новых случаев COVID-19, в том числе у 66 медиков – Кличко

1 мин читать
В Киеве за сутки выявили 1213 новых случаев COVID-19, в том числе у 66 медиков – Кличко

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 1213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Еще 1213 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. Умерли 29 человек. Всего коронавирус унес жизни 1109 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 57807", - написал Кличко на телеграмм-канале в субботу.

Среди заболевших 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, а также 60 девочек от одного до 17 лет и 79 мальчиков от одного до 17 лет. Также заболели 66 медиков.

В больницы госпитализированы 82 пациента, остальные получают лечение дома, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 315, Соломенском - 179, в Голосеевском и Подольском районах - по 114 случаев.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:30 21.11.2020
В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 14 580 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 14 580 заболевших COVID-19 – Степанов

07:46 21.11.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн, жертв - 1,37 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн, жертв - 1,37 млн - университет Хопкинса

22:21 20.11.2020
Если количество заболевших на COVID-19 превысит 30 тыс. в сутки, правительство будет настаивать на ужесточении мер по карантину – Степанов

Если количество заболевших на COVID-19 превысит 30 тыс. в сутки, правительство будет настаивать на ужесточении мер по карантину – Степанов

20:02 20.11.2020
В Швеции зафиксирован суточный рекорд заражений COVID-19

В Швеции зафиксирован суточный рекорд заражений COVID-19

18:35 20.11.2020
Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли - замглавы Офиса президента

Средства из COVID-фонда на строительство дорог не направляли - замглавы Офиса президента

17:44 20.11.2020
Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода - исследование Университета Оксфорда

Иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется минимум полгода - исследование Университета Оксфорда

17:29 20.11.2020
Замглавы Офиса президента: Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории

Замглавы Офиса президента: Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории

16:52 20.11.2020
До конца ноября в Украину поступит более 8 тысяч кислородных концентраторов - Кирилл Тимошенко

До конца ноября в Украину поступит более 8 тысяч кислородных концентраторов - Кирилл Тимошенко

16:03 20.11.2020
21 ноября намерены провести акции в Киеве "Добровольческий рух ОУН" и "КУПР", а также "Семьи Небесной Сотни"

21 ноября намерены провести акции в Киеве "Добровольческий рух ОУН" и "КУПР", а также "Семьи Небесной Сотни"

15:34 20.11.2020
Коронавирус активно распространяется в Азии

Коронавирус активно распространяется в Азии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 14 580 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах

Зеленский лечится в "Феофании" по решению врачей - замглавы Офиса президента

ЦИК не получила результаты выборов только мэра Сум среди городских голов, избранных 15 ноября

Российские наемники 4 раза открывали неприцельный огонь в пятницу на Донбассе, жертв нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция усилила меры безопасности в местах проведения мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы в Киеве

10 победителей флешмоба Ukraine NOW смогут встретиться с президентом Украины на День независимости

Президент Украины почтил память героев Небесной сотни

Несколько ракет упали в субботу в различных районах Кабула - СМИ

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Пиротехники ГСЧС уничтожили 76 боеприпасов времен Второй мировой войны

Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили гуманитарные вопросы и защиту религиозных памятников в Карабахе

Есть основания полагать, что средства, выделенные на строительство Музея Революции достоинства, были разворованы – Кипер

Тест на коронавирус Трампа-младшего оказался положительным – чиновник

Подача кислорода в Винниковском госпитале восстановлена – Садовый

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА