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10:56 21.11.2020

10 победителей флешмоба Ukraine NOW смогут встретиться с президентом Украины на День независимости

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10 победителей флешмоба Ukraine NOW смогут встретиться с президентом Украины на День независимости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал молодежь принять участие в флешмобе Ukraine NOW, сообщила его пресс-служба.

"Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рожденных в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь!" - сказал глава государства.

В флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.

"С десятью победителями увидимся на День Независимости, в 30-ю годовщину Украины", - добавил Зеленский.

Чтобы принять участие во флешмобе, необходимо "записать ролик продолжительностью до одной минуты, в котором поделиться своими успехами, рассказать и показать, что значит именно для тебя быть украинцем и как ты меняешь жизнь страны к лучшему". Подробные правила участия обнародованы на сайте президента Украины.

Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и пообщаться на важные темы с президентом в день 30-й годовщины независимости Украины.

Теги: #зеленский #конкурс
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