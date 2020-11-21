Полиция усилила меры безопасности в местах проведения мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы в Киеве

В Киеве правоохранители усилили меры безопасности в связи с мероприятиями, запланированными по случаю 7-й годовщины Революции достоинства.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, было подано несколько заявок, в основном, на проведение мероприятий в центральной части столицы.

"На локациях, где будут проходить акции с массовым участием граждан, перед началом их проведения специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проведут тщательную проверку. Вместе с тем, правоохранители усилили охрану и на центральных станциях столичного метрополитена", - отмечается в сообщении.

Сотрудники полиции диалога и других профильных служб будут проводить превентивные мероприятия с участниками мероприятий, а при необходимости - выборочные поверхностные проверки граждан.

"Для координации действий правоохранительных органов и немедленного реагирования в случае изменения оперативной обстановки или возникновения внештатных ситуаций, в столичном главке милиции Киева работает ситуационный центр", - подчеркнуто в сообщении.

Правоохранители просят с отнестись к превентивным мерам, которые проводится для безопасности граждан. "Одновременно призываем организаторов и участников мероприятий не нарушать общественный порядок и карантин, способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - отмечается в сообщении.