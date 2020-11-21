События

10:56 21.11.2020

Полиция усилила меры безопасности в местах проведения мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы в Киеве

1 мин читать
Полиция усилила меры безопасности в местах проведения мероприятий по случаю Дня достоинства и свободы в Киеве

В Киеве правоохранители усилили меры безопасности в связи с мероприятиями, запланированными по случаю 7-й годовщины Революции достоинства.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, было подано несколько заявок, в основном, на проведение мероприятий в центральной части столицы.

"На локациях, где будут проходить акции с массовым участием граждан, перед началом их проведения специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проведут тщательную проверку. Вместе с тем, правоохранители усилили охрану и на центральных станциях столичного метрополитена", - отмечается в сообщении.

Сотрудники полиции диалога и других профильных служб будут проводить превентивные мероприятия с участниками мероприятий, а при необходимости - выборочные поверхностные проверки граждан.

"Для координации действий правоохранительных органов и немедленного реагирования в случае изменения оперативной обстановки или возникновения внештатных ситуаций, в столичном главке милиции Киева работает ситуационный центр", - подчеркнуто в сообщении.

Правоохранители просят с отнестись к превентивным мерам, которые проводится для безопасности граждан. "Одновременно призываем организаторов и участников мероприятий не нарушать общественный порядок и карантин, способствовать полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", - отмечается в сообщении.

Теги: #день_достоинства #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:44 21.11.2020
Зеленский в День достоинства и свободы: Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа

Зеленский в День достоинства и свободы: Власть должна помнить, что никогда нельзя идти против воли своего народа

08:42 21.11.2020
Президент Украины почтил память героев Небесной сотни

Президент Украины почтил память героев Небесной сотни

20:22 20.11.2020
В Украине безопасность на втором туре местных выборов будут обеспечивать 10 тыс правоохранителей

В Украине безопасность на втором туре местных выборов будут обеспечивать 10 тыс правоохранителей

20:01 20.11.2020
В Украине безопасность на втором туре местных выборов будут обеспечивать 10 тыс правоохранителей

В Украине безопасность на втором туре местных выборов будут обеспечивать 10 тыс правоохранителей

18:37 20.11.2020
Захвативший в Тбилиси заложников задержан, пострадавших нет – полиция

Захвативший в Тбилиси заложников задержан, пострадавших нет – полиция

15:03 20.11.2020
Нацполиция Украины получила от международных партнеров 18 автомобилей для подразделений превентивной деятельности

Нацполиция Украины получила от международных партнеров 18 автомобилей для подразделений превентивной деятельности

14:16 20.11.2020
В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану ТИК

В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану ТИК

14:02 20.11.2020
В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы

В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы

13:42 20.11.2020
В Харькове мужчине оторвало руку взрывом гранаты - полиция

В Харькове мужчине оторвало руку взрывом гранаты - полиция

06:36 20.11.2020
Харьковский экс-милиционер, сбивший девушку на пешеходном переходе, приговорен к 5 годам тюрьмы

Харьковский экс-милиционер, сбивший девушку на пешеходном переходе, приговорен к 5 годам тюрьмы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки выявили 1213 новых случаев COVID-19, в том числе у 66 медиков – Кличко

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 14 580 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах

Зеленский лечится в "Феофании" по решению врачей - замглавы Офиса президента

ЦИК не получила результаты выборов только мэра Сум среди городских голов, избранных 15 ноября

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за сутки выявили 1213 новых случаев COVID-19, в том числе у 66 медиков – Кличко

10 победителей флешмоба Ukraine NOW смогут встретиться с президентом Украины на День независимости

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 14 580 заболевших COVID-19 – Степанов

Несколько ракет упали в субботу в различных районах Кабула - СМИ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн, жертв - 1,37 млн - университет Хопкинса

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Пиротехники ГСЧС уничтожили 76 боеприпасов времен Второй мировой войны

Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили гуманитарные вопросы и защиту религиозных памятников в Карабахе

Есть основания полагать, что средства, выделенные на строительство Музея Революции достоинства, были разворованы – Кипер

Тест на коронавирус Трампа-младшего оказался положительным – чиновник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА