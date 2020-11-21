Президент Украины почтил память героев Небесной сотни

Президент Украины Владимир Зеленский в День Достоинства и Свободы почтил память героев Небесной сотни установив корзину цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"В течение 29 лет независимости Украины состоялся ряд революций: украинцы отстаивали европейский вектор развития, защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, а также достижение достойного уровня жизни и труда граждан. Непобедимым является лишь тот народ, который по-настоящему ценит свободу и достоинство. Мы должны обобщить и переосмыслить нравственный опыт разных поколений украинцев, которые боролись за демократические ценности, права и свободы", - отметил Зеленский.

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы, приуроченный к годовщинам начала Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013 год). Он отмечался как День свободы с 2005 по 2011 год, однако в период президентства Виктора Януковича фактически был отменен. В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко восстановил официальный статус праздника.