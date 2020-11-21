События

08:42 21.11.2020

Президент Украины почтил память героев Небесной сотни

1 мин читать
Президент Украины почтил память героев Небесной сотни

Президент Украины Владимир Зеленский в День Достоинства и Свободы почтил память героев Небесной сотни установив корзину цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"В течение 29 лет независимости Украины состоялся ряд революций: украинцы отстаивали европейский вектор развития, защиту демократических ценностей, прав и свобод человека, а также достижение достойного уровня жизни и труда граждан. Непобедимым является лишь тот народ, который по-настоящему ценит свободу и достоинство. Мы должны обобщить и переосмыслить нравственный опыт разных поколений украинцев, которые боролись за демократические ценности, права и свободы", - отметил Зеленский.

21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы, приуроченный к годовщинам начала Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013 год). Он отмечался как День свободы с 2005 по 2011 год, однако в период президентства Виктора Януковича фактически был отменен. В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко восстановил официальный статус праздника.

 

Теги: #зеленский #украина #день_достоинства
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:30 21.11.2020
В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 14 580 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 14 580 заболевших COVID-19 – Степанов

07:29 21.11.2020
Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

06:54 21.11.2020
Пиротехники ГСЧС уничтожили 76 боеприпасов времен Второй мировой войны

Пиротехники ГСЧС уничтожили 76 боеприпасов времен Второй мировой войны

05:00 21.11.2020
Есть основания полагать, что средства, выделенные на строительство Музея Революции достоинства, были разворованы – Кипер

Есть основания полагать, что средства, выделенные на строительство Музея Революции достоинства, были разворованы – Кипер

00:44 21.11.2020
Подача кислорода в Винниковском госпитале восстановлена – Садовый

Подача кислорода в Винниковском госпитале восстановлена – Садовый

00:25 21.11.2020
Больных из госпиталя в Винниках переводят в другие больницы

Больных из госпиталя в Винниках переводят в другие больницы

00:03 21.11.2020
В Украине вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах

В Украине вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах

23:59 20.11.2020
В областном военном госпитале Львовщины произошел взрыв при заправке кислорода - Садовый

В областном военном госпитале Львовщины произошел взрыв при заправке кислорода - Садовый

22:21 20.11.2020
Если количество заболевших на COVID-19 превысит 30 тыс. в сутки, правительство будет настаивать на ужесточении мер по карантину – Степанов

Если количество заболевших на COVID-19 превысит 30 тыс. в сутки, правительство будет настаивать на ужесточении мер по карантину – Степанов

22:20 20.11.2020
Завтра в Украине будут действовать новые санкции за нарушение карантина – Клименко

Завтра в Украине будут действовать новые санкции за нарушение карантина – Клименко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 14 580 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах

Зеленский лечится в "Феофании" по решению врачей - замглавы Офиса президента

ЦИК не получила результаты выборов только мэра Сум среди городских голов, избранных 15 ноября

Российские наемники 4 раза открывали неприцельный огонь в пятницу на Донбассе, жертв нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Несколько ракет упали в субботу в различных районах Кабула - СМИ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн, жертв - 1,37 млн - университет Хопкинса

Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили гуманитарные вопросы и защиту религиозных памятников в Карабахе

Тест на коронавирус Трампа-младшего оказался положительным – чиновник

Трамп считает, что Pfizer специально не стала до выборов сообщать о результатах работы над вакциной от COVID-19

Испания откроет лагеря для размещения 7 тыс. мигрантов

Буславец остается на должности первого заместителя министра энергетики

Госсекретарь Джорджии утвердил победу Байдена в этом штате

Глава профильного комитета Рады приветствовал смену главы Минэнерго

В Швеции зафиксирован суточный рекорд заражений COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА