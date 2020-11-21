События

08:30 21.11.2020

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 14 580 заболевших COVID-19 – Степанов

1 мин читать
В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 14 580 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 14 580 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 7 989 человек, умерли 215 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"14580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 ноября 2020 года. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 761 человека, летальных случаев – 215, выздоровели – 7 989 человек", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Днем ранее, 20 ноября в Украине зафиксировано 14 575 новых случаев инфицирования коронавирусом; 19 ноября, было зафиксировано 13 357 новых случаев; 18 ноября было 12 496 заболевших, 17 ноября 11 968 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 612 665 человек, 10 813 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 282 313 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), г. Киев (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:42 21.11.2020
Президент Украины почтил память героев Небесной сотни

Президент Украины почтил память героев Небесной сотни

07:46 21.11.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн, жертв - 1,37 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн, жертв - 1,37 млн - университет Хопкинса

07:29 21.11.2020
Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

06:54 21.11.2020
Пиротехники ГСЧС уничтожили 76 боеприпасов времен Второй мировой войны

Пиротехники ГСЧС уничтожили 76 боеприпасов времен Второй мировой войны

05:00 21.11.2020
Есть основания полагать, что средства, выделенные на строительство Музея Революции достоинства, были разворованы – Кипер

Есть основания полагать, что средства, выделенные на строительство Музея Революции достоинства, были разворованы – Кипер

00:44 21.11.2020
Подача кислорода в Винниковском госпитале восстановлена – Садовый

Подача кислорода в Винниковском госпитале восстановлена – Садовый

00:25 21.11.2020
Больных из госпиталя в Винниках переводят в другие больницы

Больных из госпиталя в Винниках переводят в другие больницы

00:03 21.11.2020
В Украине вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах

В Украине вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах

23:59 20.11.2020
В областном военном госпитале Львовщины произошел взрыв при заправке кислорода - Садовый

В областном военном госпитале Львовщины произошел взрыв при заправке кислорода - Садовый

22:21 20.11.2020
Если количество заболевших на COVID-19 превысит 30 тыс. в сутки, правительство будет настаивать на ужесточении мер по карантину – Степанов

Если количество заболевших на COVID-19 превысит 30 тыс. в сутки, правительство будет настаивать на ужесточении мер по карантину – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах

Зеленский лечится в "Феофании" по решению врачей - замглавы Офиса президента

ЦИК не получила результаты выборов только мэра Сум среди городских голов, избранных 15 ноября

Российские наемники 4 раза открывали неприцельный огонь в пятницу на Донбассе, жертв нет – штаб ООС

До конца ноября в Украину поступит более 8 тысяч кислородных концентраторов - Кирилл Тимошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Несколько ракет упали в субботу в различных районах Кабула - СМИ

Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили гуманитарные вопросы и защиту религиозных памятников в Карабахе

Тест на коронавирус Трампа-младшего оказался положительным – чиновник

Завтра в Украине будут действовать новые санкции за нарушение карантина – Клименко

Трамп считает, что Pfizer специально не стала до выборов сообщать о результатах работы над вакциной от COVID-19

Испания откроет лагеря для размещения 7 тыс. мигрантов

Буславец остается на должности первого заместителя министра энергетики

Госсекретарь Джорджии утвердил победу Байдена в этом штате

Глава профильного комитета Рады приветствовал смену главы Минэнерго

В Швеции зафиксирован суточный рекорд заражений COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА