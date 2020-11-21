События

08:11 21.11.2020

Несколько ракет упали в субботу в различных районах Кабула - СМИ

1 мин читать
Несколько ракет упали в субботу в различных районах Кабула - СМИ

В субботу утром несколько ракет упали в различных районах афганской столицы, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источники в полиции.

СМИ со ссылками на очевидцев сообщают о многочисленных взрывах в городе и о том, что удар по Кабулу был нанесен не менее, чем 10 ракетами. Они же информируют о разрушениях в местах падения ракет.

Пока информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Перед ракетным обстрелом, говорится в сообщении, два взрыва прогремели в районах Шехель-Сутун и Арзан-Кимат.

По первичным данным, в результате взрыва в Арзан-Кимате погиб один сотрудник сил безопасности и еще трое получили ранения.

Теги: #афганистан #столица #ракеты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:08 18.11.2020
США сократят присутствие в Ираке и Афганистане - по 2,5 тыс. военных к 15 января

США сократят присутствие в Ираке и Афганистане - по 2,5 тыс. военных к 15 января

23:55 31.10.2020
Первый самолет из нового берлинского аэропорта отправится в воскресенье в Лондон

Первый самолет из нового берлинского аэропорта отправится в воскресенье в Лондон

01:16 27.10.2020
США приветствуют ликвидацию одного из ведущих боевиков "Аль-Каиды" в Афганистане

США приветствуют ликвидацию одного из ведущих боевиков "Аль-Каиды" в Афганистане

12:38 25.10.2020
Ткаченко рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет закон о столице во втором чтении

Ткаченко рассчитывает, что Рада в ближайшее время примет закон о столице во втором чтении

07:49 14.10.2020
Два вертолета ВВС Афганистана столкнулись в провинции Гильменд, погибли 15 человек – телеканал

Два вертолета ВВС Афганистана столкнулись в провинции Гильменд, погибли 15 человек – телеканал

03:24 11.10.2020
Движение "Талибан" выступает за победу Трампа на президентских выборах в США - представитель талибов

Движение "Талибан" выступает за победу Трампа на президентских выборах в США - представитель талибов

09:19 09.10.2020
Пентагон планирует использовать ракеты SpaceX для срочной переброски грузов по планете через космос

Пентагон планирует использовать ракеты SpaceX для срочной переброски грузов по планете через космос

10:25 08.10.2020
Грязную кампанию против принятия закона о столице заказали "Евросолидарность" и "УДАР" - Верещук

Грязную кампанию против принятия закона о столице заказали "Евросолидарность" и "УДАР" - Верещук

03:11 08.10.2020
Остающиеся в Афганистане американские военные должны вернуться домой к Рождеству – Трамп

Остающиеся в Афганистане американские военные должны вернуться домой к Рождеству – Трамп

20:33 06.10.2020
Индия начала развертывание сверхзвуковых ракет, способных нести ядерные боеголовки - СМИ

Индия начала развертывание сверхзвуковых ракет, способных нести ядерные боеголовки - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 14 580 заболевших COVID-19 – Степанов

В Украине вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах

Зеленский лечится в "Феофании" по решению врачей - замглавы Офиса президента

ЦИК не получила результаты выборов только мэра Сум среди городских голов, избранных 15 ноября

Российские наемники 4 раза открывали неприцельный огонь в пятницу на Донбассе, жертв нет – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Украины почтил память героев Небесной сотни

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 14 580 заболевших COVID-19 – Степанов

Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн, жертв - 1,37 млн - университет Хопкинса

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Пиротехники ГСЧС уничтожили 76 боеприпасов времен Второй мировой войны

Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили гуманитарные вопросы и защиту религиозных памятников в Карабахе

Есть основания полагать, что средства, выделенные на строительство Музея Революции достоинства, были разворованы – Кипер

Тест на коронавирус Трампа-младшего оказался положительным – чиновник

Подача кислорода в Винниковском госпитале восстановлена – Садовый

Больных из госпиталя в Винниках переводят в другие больницы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА