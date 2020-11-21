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07:46 21.11.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн, жертв - 1,37 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 57,5 млн, жертв - 1,37 млн - университет Хопкинса

 

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 08:00 субботы 57 млн 517 тыс. 850 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 622 тыс. 334, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро субботы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 371 тыс. 589 против 1 млн 360 тыс. 342 человек по состоянию на утро пятницы, выздоровели более 36,8 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 11 млн 910 тыс. 857 инфицированных 11 млн 715 тыс. 167 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 195 тыс. 690) и 254 тыс. 384 252 тыс. 514 летальных исходов (рост за сутки - 1 тыс. 870), излечились более 4,45 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 46 тыс. 232 человека. Всего зафиксировано 9 млн 50 тыс. 597 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 564 до 132 тыс. 726, поправились более 8,47 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 20 тыс. 164 заболевших 5 млн 981 тыс. 767 заболевших, что 38 тыс. 397 человек больше, чем сутками ранее, умерли 168 тыс.613 больных 168 тыс. 61 больной (рост - на 552), вылечились более 5,4 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 176,8. В США на 1 млн жителей скончались 785 человек, Индии - 96, Бразилии - 791.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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