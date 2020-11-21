Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили гуманитарные вопросы и защиту религиозных памятников в Карабахе

Министры иностранных дел Азербайджана и Франции Джейхун Байрамов и Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили вопрос защиты религиозных памятников в Карабахе, сообщает МИД Азербайджана.

"Министры (...) обсудили исполнение трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, (...) решение гуманитарных вопросов. Министры подчеркнули важность изучения состояния и защиты исторических, религиозных памятников в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, а также отметили реализацию сотрудничества в этом направлении", - подчеркивается в информации.