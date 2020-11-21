События

06:04 21.11.2020

Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили гуманитарные вопросы и защиту религиозных памятников в Карабахе

1 мин читать

Министры иностранных дел Азербайджана и Франции Джейхун Байрамов и Жан-Ив Ле Дриан в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили вопрос защиты религиозных памятников в Карабахе, сообщает МИД Азербайджана.

"Министры (...) обсудили исполнение трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, (...) решение гуманитарных вопросов. Министры подчеркнули важность изучения состояния и защиты исторических, религиозных памятников в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, а также отметили реализацию сотрудничества в этом направлении", - подчеркивается в информации.

Теги: #памятники #франция #карабах #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:27 20.11.2020
Франция, вероятно, миновала пик второй волны COVID-19 - агентство здравоохранения

Франция, вероятно, миновала пик второй волны COVID-19 - агентство здравоохранения

10:09 20.11.2020
На разминирование перешедших Азербайджану территорий в Карабахе потребуется до 13 лет - глава ANAMA

На разминирование перешедших Азербайджану территорий в Карабахе потребуется до 13 лет - глава ANAMA

21:07 19.11.2020
Макрон заявил Алиеву и Пашиняну о готовности Франции оказать гумпомощь, призвал защищать культурное и религиозное наследие Карабаха

Макрон заявил Алиеву и Пашиняну о готовности Франции оказать гумпомощь, призвал защищать культурное и религиозное наследие Карабаха

20:57 19.11.2020
Россияне сопровождают возвращение беженцев в Степанакерт

Россияне сопровождают возвращение беженцев в Степанакерт

20:42 19.11.2020
ЕС приветствовал прекращение огня в Карабахе и призвал расследовать военные преступления

ЕС приветствовал прекращение огня в Карабахе и призвал расследовать военные преступления

09:29 18.11.2020
США предоставят помощь на $5 млн пострадавшим от войны в Карабахе

США предоставят помощь на $5 млн пострадавшим от войны в Карабахе

20:46 17.11.2020
Парламент Турции одобрил предложение об отправке военных в Азербайджан - СМИ

Парламент Турции одобрил предложение об отправке военных в Азербайджан - СМИ

13:48 17.11.2020
Власти Франции планируют начать вакцинацию от COVID-19 в январе 2021г

Власти Франции планируют начать вакцинацию от COVID-19 в январе 2021г

08:43 17.11.2020
Азербайджан будет добиваться возмещения ущерба за урон, нанесенный армянами в Нагорном Карабахе

Азербайджан будет добиваться возмещения ущерба за урон, нанесенный армянами в Нагорном Карабахе

20:11 16.11.2020
Во Франции не возобновят религиозные службы до 1 декабря, несмотря на требования верующих – ТВ

Во Франции не возобновят религиозные службы до 1 декабря, несмотря на требования верующих – ТВ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах

Зеленский лечится в "Феофании" по решению врачей - замглавы Офиса президента

ЦИК не получила результаты выборов только мэра Сум среди городских голов, избранных 15 ноября

Российские наемники 4 раза открывали неприцельный огонь в пятницу на Донбассе, жертв нет – штаб ООС

До конца ноября в Украину поступит более 8 тысяч кислородных концентраторов - Кирилл Тимошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Пиротехники ГСЧС уничтожили 76 боеприпасов времен Второй мировой войны

Есть основания полагать, что средства, выделенные на строительство Музея Революции достоинства, были разворованы – Кипер

Тест на коронавирус Трампа-младшего оказался положительным – чиновник

Подача кислорода в Винниковском госпитале восстановлена – Садовый

Больных из госпиталя в Винниках переводят в другие больницы

В Украине вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах

В областном военном госпитале Львовщины произошел взрыв при заправке кислорода - Садовый

Если количество заболевших на COVID-19 превысит 30 тыс. в сутки, правительство будет настаивать на ужесточении мер по карантину – Степанов

Завтра в Украине будут действовать новые санкции за нарушение карантина – Клименко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА