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05:00 21.11.2020

Есть основания полагать, что средства, выделенные на строительство Музея Революции достоинства, были разворованы – Кипер

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Есть основания полагать, что средства, выделенные на строительство Музея Революции достоинства, были разворованы – Кипер

Украинское общество заинтересовано в достройке Национального Музея Революции Достоинства, поэтому правоохранительные органы не допустят разворовывания бюджетных средств, выделенных на его возведение, заявил руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

 "13 ноября 2020 после получения постановления следственного судьи правоохранительными органами был проведен ряд следственных действий, в том числе обыски, а именно в помещениях Музея и у генерального подрядчика, чтобы установить и изъять все необходимые документы для проведения соответствующих экспертиз, которые назначены в рамках уголовного производства. Украинское общество заинтересовано в достройке Музея Революции Достоинства, поэтому мы никому не позволим разворовывать бюджетные средства и манипулировать на памяти героев", - отметил Кипер.

Теги: #прокуратура #украина #мнение
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