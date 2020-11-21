Больных из госпиталя в Винниках переводят в другие больницы

60 пациентов госпиталя для ветеранов и репрессированных, в котором произошла авария в системе подачи кислорода, переводят в другие больницы, сообщил на своей странице в Фейсбуке городской голова Львова Андрей Садовой.

По его словам, в данное время в госпитале нет возможности подавать кислород пациентам, которые в нем нуждаются.

"В данное время в больнице 60 больных, зависимых от кислорода. 30 примет больница скорой помощи, 5 из них в реанимации. 12 людей везут в восьмую больницу", -- написал мер Львова.

Ранее он сообщал, что причиной аварии в системе подачи кислорода мог стать взрыв при заправке.

В то же время директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерыс сообщил телеканалу "Суспильне Львов", что в госпитале произошла "поломка в кислородной системе". По его словам, больных переводят в другие больницы и проводятся ремонтные работы.