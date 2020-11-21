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00:03 21.11.2020

В Украине вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах

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В Украине вступил в силу закон о штрафах на 170-255 грн за неношение маски в общественных местах

В Украине правоохранители и уполномоченные лица отныне, 21 ноября, имеют право штрафовать граждан за неношение маски в общественных местах.

Соответствующий закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX Верховная Рада приняла 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал 19 ноября, а 20 ноября он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Согласно закону, штрафовать будут за нахождения в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. При этом законом установлено, что респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.

Размер штрафа составит от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн). Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местной власти, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Теги: #маски #украина #штраф
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