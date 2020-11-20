В областном военном госпитале Львовщины произошел взрыв при заправке кислорода - Садовый

В Винниках Львовской области в областном военном госпитале произошел взрыв во время заправки кислородом, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"В Винниках нештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. Предварительно, речь идет о взрыве при заправке. Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подачи кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения.. Среди пациентов есть и тяжелые", - написал Садовый на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

По словам Садового больница скорой помощи и 8-я больница готовы принять пациентов.

Источник: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/3686348928071302