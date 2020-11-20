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22:21 20.11.2020

Если количество заболевших на COVID-19 превысит 30 тыс. в сутки, правительство будет настаивать на ужесточении мер по карантину – Степанов

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Если количество заболевших на COVID-19 превысит 30 тыс. в сутки, правительство будет настаивать на ужесточении мер по карантину – Степанов

Если будет угроза полного локдауна медицинской системы Украины и более 30 тыс. заболевших на COVID-19 в сутки, правительство будет настаивать на том, что надо вводить более жесткие меры по карантину, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Если будет угроза полного локдауна именно медицинской системы, мы будем настаивать на том, что надо вводить более жесткие меры", - сказал Степанов в эфире программы "Мир и война" на телеканале "Интер" в пятницу.

По его словам, если количество заболевших будет более 30 тыс. в сутки в течении определенного периода, это может вызвать серьезные проблемы относительно нагрузки на медицинскую систему.

"Когда мы говорим о количестве больных, я еще раз хочу подчеркнуть, для нас главное - это количество людей, которые попадают в больницу, то есть госпитализируются. Если исходить из сегодняшнего процента тяжелых больных, которые попадают в больницу, я думаю, что это уже более 30 тыс. больных в сутки в определенном периоде. Тогда это может вызвать серьезные проблемы относительно нагрузки на медицинскую систему", - пояснил Степанов.

Он указал, что на утро пятницы в больницах находится 27 тыс. 902 заболевших на Covid-19.

"Для нас это является самым критическим и серьезным показателем", - подчеркнул министр.

Также Степанов добавил, что если граждане будут соблюдать карантин выходного дня, это позволит  остановить большой рост количества заболевших.

"Я абсолютно уверен вместе с нашими экспертами-эпидемиологами, что если мы будем соблюдать те мероприятия, которые введены в стране, в том числе карантин выходного дня, мы сможем остановить такой большой рост. Если мы остановимся на тех цифрах, которые есть на сегодня, даже немного меньше, до 12-13 тыс., наша медицинская система будет выдерживать такую нагрузку", - сообщил глава Минздрава.

Теги: #министр #карантин #украина #коронавирус
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