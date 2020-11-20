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21:59 20.11.2020

Трамп считает, что Pfizer специально не стала до выборов сообщать о результатах работы над вакциной от COVID-19

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Трамп считает, что Pfizer специально не стала до выборов сообщать о результатах работы над вакциной от COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что компания Pfizer, по его мнению, специально не стала до выборов объявлять о высокой эффективности ее вакцины от коронавируса COVID-19.

"Они ждали, ждали и ждали. А потом решили сделать объявление уже спустя несколько дней после выборов", - сказал он на брифинге в Белом доме.

По словам Трампа, крупные фармацевтические компании не поддерживают его, в частности, потому что он добился снижения цен на лекарства для американцев. Он предположил, что именно поэтому в компании не хотели делать столь громкое объявление о вакцине до выборов. Президент США подчеркнул, что именно благодаря усилиям его администрации и федеральному финансированию американским компаниям удалось очень быстро продвинуться в создании вакцины от COVID-19.

Теги: #сша #трамп #вакцина #выборы
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