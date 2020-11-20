События

21:27 20.11.2020

Испания откроет лагеря для размещения 7 тыс. мигрантов

2 мин читать
Испания откроет лагеря для размещения 7 тыс. мигрантов

Власти Испании приняли решение об открытии лагерей для размещения 7 тыс. мигрантов на фоне резкого увеличения числа переселенцев, прибывающих на испанские острова с надеждой получить статус беженца в ЕС, сообщают в пятницу западные СМИ.

По словам министра социальной защиты Испании Хосе Луиса Эскривы, лагеря будут подготовлены в течение нескольких недель в качестве временного решения этой проблемы. Правительство прорабатывает "более стабильные" варианты размещения переселенцев, добавил министр.

План правительства также предусматривает усиление спасательных групп береговой охраны, осуществляемой компанией "Сальваменто маритимо".

Сообщается, что реализация кампании по борьбе с миграционным кризисом обойдется примерно в $98,5 млн.

Ранее Испания объявила об открытии второго лагеря для мигрантов на острове Гран-Канария.

Правительство приняло решение разгрузить первый лагерь для переселенцев, в котором находятся около 2,3 тыс. мигрантов, и разместить на новой территории, предоставленной военными, на первом этапе около 800 человек.

По закону полиция может удерживать мигрантов, прибывающих без разрешения, в течение 72 часов. Исключением может стать карантин из-за положительного теста на COVID-19. Гуманитарные группы, работающие с беженцами, однако, утверждают, что переселенцы оставались ждать на пирсе более трех дней.

Открытие второго центра для мигрантов произошло на фоне усиливающейся критики со стороны местных властей и правозащитных групп. Местные власти утверждают, что не могут должным образом заботиться о тысячах мигрантах, которые прибывают на остров в последние недели. Начиная с сентября, на испанских островах высадились более 12 тыс. мигрантов.

Теги: #испания #мигранты #лагеря
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:40 11.11.2020
Испания вводит ограничения на въезд из стран с высоким числом заражений COVID-19

Испания вводит ограничения на въезд из стран с высоким числом заражений COVID-19

21:01 05.11.2020
В Италии и Испании зафиксировали рекорды по количеству летальных исходов от COVID-19

В Италии и Испании зафиксировали рекорды по количеству летальных исходов от COVID-19

21:49 02.11.2020
Более 55 тыс. случаев заражения COVID-19 выявили в Испании за три дня

Более 55 тыс. случаев заражения COVID-19 выявили в Испании за три дня

20:11 30.10.2020
Испания бьет рекорды по выявлению заражений COVID-19

Испания бьет рекорды по выявлению заражений COVID-19

21:03 29.10.2020
В Испании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заражений COVID-19

В Испании зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заражений COVID-19

17:17 29.10.2020
Карантин по всей Испании продлен по согласованию с парламентом до начала мая

Карантин по всей Испании продлен по согласованию с парламентом до начала мая

05:05 27.10.2020
Во Франции, Италии и Испании продолжают фиксировать высокие показатели случаев COVID-19

Во Франции, Италии и Испании продолжают фиксировать высокие показатели случаев COVID-19

16:06 25.10.2020
Для сдерживания распространения коронавируса в Испании введен режим ЧП

Для сдерживания распространения коронавируса в Испании введен режим ЧП

18:22 23.10.2020
Премьер Испании считает, что в стране в три раза больше случаев COVID-19, чем зарегистрировано

Премьер Испании считает, что в стране в три раза больше случаев COVID-19, чем зарегистрировано

20:44 22.10.2020
На юге Испании ужесточают масочный режим

На юге Испании ужесточают масочный режим

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский лечится в "Феофании" по решению врачей - замглавы Офиса президента

ЦИК не получила результаты выборов только мэра Сум среди городских голов, избранных 15 ноября

Российские наемники 4 раза открывали неприцельный огонь в пятницу на Донбассе, жертв нет – штаб ООС

До конца ноября в Украину поступит более 8 тысяч кислородных концентраторов - Кирилл Тимошенко

Украинец погиб в Польше при задержании полицией - посольство

ПОСЛЕДНЕЕ

Если количество заболевших на COVID-19 превысит 30 тыс. в сутки, правительство будет настаивать на ужесточении мер по карантину – Степанов

Завтра в Украине будут действовать новые санкции за нарушение карантина – Клименко

Трамп считает, что Pfizer специально не стала до выборов сообщать о результатах работы над вакциной от COVID-19

Буславец остается на должности первого заместителя министра энергетики

Госсекретарь Джорджии утвердил победу Байдена в этом штате

Глава профильного комитета Рады приветствовал смену главы Минэнерго

В Швеции зафиксирован суточный рекорд заражений COVID-19

В Украине безопасность на втором туре местных выборов будут обеспечивать 10 тыс правоохранителей

Во Львове сотрудника суда задержали при получении взятки в $3 тыс. за отмену приговора

Израиль намерен купить у AstraZeneca "миллионы" доз вакцины от COVID-19 – премьер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА