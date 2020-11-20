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20:25 20.11.2020

Госсекретарь Джорджии утвердил победу Байдена в этом штате

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Госсекретарь Джорджии утвердил победу Байдена в этом штате

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден на выборах 3 ноября одержал победу в штате Джорджия, объявил в пятницу госсекретарь этого штата Брэд Раффенспергер.

"Цифры не лгут. Я считаю, что те данные, которые мы представили сегодня, - верные", - сказал Раффенспергер, слова которого приводят американские СМИ.

Согласно данным властей штата, Байден в Джорджии опередил действующего президента Дональда Трампа примерно на 12 тыс. голосов. Этот результат они опубликовали после пересчета голосов.

Если штабу Трампа не удастся оспорить эти результаты, то это будет первый случай с 1992 года, когда кандидат в президенты от демократов опережает республиканца в Джорджии.

Теги: #сша #джорджия #байден
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