События

20:01 20.11.2020

В Украине безопасность на втором туре местных выборов будут обеспечивать 10 тыс правоохранителей

1 мин читать
В Украине безопасность на втором туре местных выборов будут обеспечивать 10 тыс правоохранителей

Почти 10 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественную безопасность и порядка на территории избирательных участков и охранять избирательную документацию 22 ноября, когда в 18 регионах Украины пройдет второй тур голосования за кандидатов в депутаты сельских, поселковых советов и городских голов, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Реагирование на заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом, должно оставаться оперативным. Основная задача полиции - обеспечить безопасность граждан и проведения честных выборов. Мы будем пристально следить за соблюдением законности в день голосования и в период установления результатов выборов", - сказал в пятницу заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич.

Он подчеркнул важность соблюдения карантинных мер на всех избирательных участках как работниками полиции, так и гражданами. "Полицейские будут следить за тем, чтобы все граждане носили правильно одетые средства защиты. Первоначально будут проводить профилактическую беседу, а в случае игнорирования замечания - составлять административные протоколы по правонарушителей", - подчеркнул Фацевич.

 

Теги: #полиция #местные_выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:22 20.11.2020
В Украине безопасность на втором туре местных выборов будут обеспечивать 10 тыс правоохранителей

В Украине безопасность на втором туре местных выборов будут обеспечивать 10 тыс правоохранителей

18:37 20.11.2020
Захвативший в Тбилиси заложников задержан, пострадавших нет – полиция

Захвативший в Тбилиси заложников задержан, пострадавших нет – полиция

15:03 20.11.2020
Нацполиция Украины получила от международных партнеров 18 автомобилей для подразделений превентивной деятельности

Нацполиция Украины получила от международных партнеров 18 автомобилей для подразделений превентивной деятельности

14:16 20.11.2020
В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану ТИК

В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану ТИК

14:02 20.11.2020
В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы

В Полтавской области полиция взяла под круглосуточную охрану теризбиркомы

13:42 20.11.2020
В Харькове мужчине оторвало руку взрывом гранаты - полиция

В Харькове мужчине оторвало руку взрывом гранаты - полиция

13:41 20.11.2020
В облсоветы избран 31 нардеп, но они не собираются уходить из Рады – КИУ

В облсоветы избран 31 нардеп, но они не собираются уходить из Рады – КИУ

06:36 20.11.2020
Харьковский экс-милиционер, сбивший девушку на пешеходном переходе, приговорен к 5 годам тюрьмы

Харьковский экс-милиционер, сбивший девушку на пешеходном переходе, приговорен к 5 годам тюрьмы

15:08 19.11.2020
Следователи сообщили 44-летнему киевлянину о подозрении в убийстве женщины, тело которой нашли в Голосеевском лесу - полиция

Следователи сообщили 44-летнему киевлянину о подозрении в убийстве женщины, тело которой нашли в Голосеевском лесу - полиция

09:21 19.11.2020
Разоблачена преступная группа занимавшаяся сбытом фальсифицированного кофе, ущерб мировым торговым компаниям - более 5 млн грн - полиция

Разоблачена преступная группа занимавшаяся сбытом фальсифицированного кофе, ущерб мировым торговым компаниям - более 5 млн грн - полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский лечится в "Феофании" по решению врачей - замглавы Офиса президента

ЦИК не получила результаты выборов только мэра Сум среди городских голов, избранных 15 ноября

Российские наемники 4 раза открывали неприцельный огонь в пятницу на Донбассе, жертв нет – штаб ООС

До конца ноября в Украину поступит более 8 тысяч кислородных концентраторов - Кирилл Тимошенко

Украинец погиб в Польше при задержании полицией - посольство

ПОСЛЕДНЕЕ

Буславец остается на должности первого заместителя министра энергетики

Госсекретарь Джорджии утвердил победу Байдена в этом штате

Глава профильного комитета Рады приветствовал смену главы Минэнерго

В Швеции зафиксирован суточный рекорд заражений COVID-19

Во Львове сотрудника суда задержали при получении взятки в $3 тыс. за отмену приговора

Израиль намерен купить у AstraZeneca "миллионы" доз вакцины от COVID-19 – премьер

Минреинтеграции Украины выделило компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье первым девяти заявителям

В Париже намерены с января начать вакцинацию от коронавируса и привить до 40% населения

Зеленский лечится в "Феофании" по решению врачей - замглавы Офиса президента

О "новогоднем локдауне" говорить пока рано - замглавы Офиса президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА