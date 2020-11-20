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20:02 20.11.2020

В Швеции зафиксирован суточный рекорд заражений COVID-19

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В Швеции зафиксирован суточный рекорд заражений COVID-19

В Швеции за одни сутки выявили 7 240 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало суточным рекордом для страны, которая во время первой волны заражений COVID-19 весной не вводила строгих ограничительных мер, пишет в пятницу портал The Local.

Новый рекорд почти на полторы тысячи превышает предыдущий: в начале месяца за сутки коронавирус выявили у 5 990 жителей Швеции.

В связи со вспышкой вируса администрации городов Стокгольма и Мальмё объявили о закрытии музеев, галерей, спортивных залов и бассейнов.

Стокгольм также ввел запрет на посещение приютов для престарелых. В Мальмё, в свою очередь, заявили, что пока не намерены вводить такое ограничение.

В Швеции с пятницы нельзя будет купить алкоголь после 22:00.

В начале недели в стране начал действовать запрет на проведение мероприятий численностью более восьми человек. Запрет распространяется на проведение концертов, представлений, спортивных мероприятий. Школы и офисы под ограничения не попали.

В марте этого года в Швеции ограничили максимальную численность участников массовых мероприятий до 50 человек, затем в конце октября власти увеличили максимум до 300 человек.

Во время первой волны коронавируса весной 2020 года Швеция в отличие от других европейских стран не ограничивала полностью из-за пандемии передвижения жителей страны, работу предприятий и развлекательных учреждений, баров, магазинов, ресторанов и школ.

В настоящее время в Швеции действуют в основном меры рекомендационного характера. В нескольких регионах, включая Стокгольм, людям советуют избегать общественных мест и магазинов, за исключением продуктовых и аптек, а также избегать вечеринок или других собраний людей.

За время пандемии в Швеции было зафиксировано более 208 тыс. случаев заражения инфекцией. От последствий заражения COVID-19 в стране умерли 6 406 пациентов.

Теги: #швеция #коронавирус
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