События

19:20 20.11.2020

В Париже намерены с января начать вакцинацию от коронавируса и привить до 40% населения

1 мин читать
В Париже намерены с января начать вакцинацию от коронавируса и привить до 40% населения

Мэрия Парижа планирует с начала января приступить к вакцинации от 30 до 40% жителей города, сообщила заместитель мэра французской столицы по вопросам здравоохранения Анна Суири.

По ее словам, рассмотренный мэрией план действий предполагает "вакцинацию от 30 до 40% населения с начала января". Суири отметила, что вакцинация может начаться и раньше - в декабре, если будет одобрена вакцина.

Она указала, что в первую очередь прививки будут сделаны "людям возрастом старше 65 лет и лицам из наиболее уязвимых групп". "Медицинские работники будут также в приоритете", - добавила заммэра.

Ранее сообщалось, что власти Франции готовятся начать общенациональную кампанию вакцинации против коронавируса COVID-19 в январе 2021 года, когда потенциальный препарат будет одобрен и станет доступен.

Представитель французского правительства Габриэль Атталь отмечал, что Европейское агентство лекарственных средств должно одобрить первую вакцину против COVID-19 к концу 2020 года.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировали свыше 2 млн случаев заражения коронавирусом. Более 47 тыс. инфицированных скончались. Франция занимает четвертое место в мире по количеству случаев COVID-19.

Теги: #вакцинация #париж
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:33 30.10.2020
Facebook запускает 31 октября информационную кампанию по вакцинации против гриппа

Facebook запускает 31 октября информационную кампанию по вакцинации против гриппа

14:17 20.10.2020
Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться через месяц - Гинцбург

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться через месяц - Гинцбург

11:03 17.10.2020
В Париже задержаны девять человек по делу об убийстве учителя исламским радикалом

В Париже задержаны девять человек по делу об убийстве учителя исламским радикалом

23:58 16.10.2020
Мужчина убил учителя истории во Франции за карикатуры на пророка Мухаммеда

Мужчина убил учителя истории во Франции за карикатуры на пророка Мухаммеда

16:40 13.10.2020
До 90% мест в реанимациях в Париже могут быть заняты к концу месяца

До 90% мест в реанимациях в Париже могут быть заняты к концу месяца

19:22 24.09.2020
Владельцы баров и кафе в Париже устроили акцию протеста против антикоронавирусных мер

Владельцы баров и кафе в Париже устроили акцию протеста против антикоронавирусных мер

20:34 16.09.2020
Начало вакцинирования населения США от коронавируса ожидается не ранее марта 2021 года

Начало вакцинирования населения США от коронавируса ожидается не ранее марта 2021 года

19:30 04.09.2020
Приоритет при вакцинации от коронавируса должны иметь определенные группы населения, независимо от гражданства - глава ВОЗ

Приоритет при вакцинации от коронавируса должны иметь определенные группы населения, независимо от гражданства - глава ВОЗ

19:25 04.09.2020
Осенью может быть наложение гриппа на Covid-19, поэтому нужно призвать всех вакцинироваться от гриппа - Шмыгаль

Осенью может быть наложение гриппа на Covid-19, поэтому нужно призвать всех вакцинироваться от гриппа - Шмыгаль

10:44 26.08.2020
До девяти месяцев тюрьмы получили футбольные фанаты, устроившие беспорядки в Париже

До девяти месяцев тюрьмы получили футбольные фанаты, устроившие беспорядки в Париже

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский лечится в "Феофании" по решению врачей - замглавы Офиса президента

ЦИК не получила результаты выборов только мэра Сум среди городских голов, избранных 15 ноября

Российские наемники 4 раза открывали неприцельный огонь в пятницу на Донбассе, жертв нет – штаб ООС

До конца ноября в Украину поступит более 8 тысяч кислородных концентраторов - Кирилл Тимошенко

Украинец погиб в Польше при задержании полицией - посольство

ПОСЛЕДНЕЕ

Минреинтеграции Украины выделило компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье первым девяти заявителям

Захвативший в Тбилиси заложников задержан, пострадавших нет – полиция

Зеленский лечится в "Феофании" по решению врачей - замглавы Офиса президента

О "новогоднем локдауне" говорить пока рано - замглавы Офиса президента

ЦИК не получила результаты выборов только мэра Сум среди городских голов, избранных 15 ноября

В Украине работают над созданием бесплатных подготовительных курсов для абитуриентов с оккупированных территорий

Российские наемники 4 раза открывали неприцельный огонь в пятницу на Донбассе, жертв нет – штаб ООС

Байдену исполняется 78 лет, он может стать самым возрастным президентом в истории США

Иностранные туристы в Турции освобождены от соблюдения комендантского часа

Заступник голови Офісу президента: Як профільні лікарні для лікування COVID-19 можуть бути використані санаторії

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА