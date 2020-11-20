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18:24 20.11.2020

О "новогоднем локдауне" говорить пока рано - замглавы Офиса президента

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Решение о "новогоднем локдауне" пока не принято и говорить об этом рано, сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Вариант "новогоднего локдауна" рассматривается во всех странах, мы слышим это от всех европейских коллег, но говорить об этом пока рано. Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе", - сказал он.

Теги: #карантин #тимошенко #офис_президента
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