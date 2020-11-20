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17:54 20.11.2020

В Украине работают над созданием бесплатных подготовительных курсов для абитуриентов с оккупированных территорий

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В Украине работают над созданием бесплатных подготовительных курсов для абитуриентов с оккупированных территорий

В Министерстве образования и науки Украины началась работа по подготовке бесплатных подготовительных курсов для абитуриентов с временно оккупированных территорий и обеспечению слушателей таких курсов социальными стипендиями.

"Приказом Министерства образования и науки Украины от 4 ноября 2020 года №1369 создана рабочая группа, которая занимается вопросом бесплатного обучения лиц с неподконтрольных территорий со стипендиальным обеспечением на специальных подготовительных курсах на базе украинских высших учебных заведений с последующим поступлением на обучение, разработкой программы таких курсов", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что рабочей группой нарабатываются в том числе и механизмы по внедрению в следующем бюджетном году в рамках пилотного проекта специальных подготовительных курсов для детей, местом жительства которых являются временно оккупированные территории Украины и населенные пункты на линии соприкосновения, с социальным стипендиальным обеспечением таких слушателей.

 

Теги: #абитуриенты #курсы #минобразования
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