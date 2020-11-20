События

17:46 20.11.2020

Российские наемники 4 раза открывали неприцельный огонь в пятницу на Донбассе, жертв нет – штаб ООС

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Российские наемники 4 раза открывали неприцельный огонь в пятницу на Донбассе, жертв нет – штаб ООС

Российские наемники четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня с начала текущих суток по состоянию на 17.00 20 ноября, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди воинов Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Огонь российские наемники открывали из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

В то же время саперы ГСЧС разминировали более 16 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 188 взрывоопасных предметов.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой подразделениями Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны", - говорится в сообщении.

 

Теги: #всу #оос
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