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17:42 20.11.2020

Байдену исполняется 78 лет, он может стать самым возрастным президентом в истории США

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Байдену исполняется 78 лет, он может стать самым возрастным президентом в истории США

Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах главы государства, в пятницу отмечает свой день рождения, сообщают американские СМИ. Ему исполняется 78 лет. Информация о том, как политик собирается отпраздновать этот день, не приводится.

Американские СМИ отмечают, что в случае приведения к присяге Байден станет самым возрастным президентом США за всю историю. До этого таким американским лидером считался Рональд Рейган, который покинул Белый дом, когда ему было 77 лет и 349 дней.

Нынешний президент США Дональд Трамп, которому сейчас 74 года, в ходе предвыборной кампании неоднократно делал нелицеприятные замечания в адрес Байдена, в частности, выражая сомнения в интеллектуальных способностях своего соперника.

Трамп также называл Байдена "медленными" и "сонным". "И речь не о его возрасте, не о том, что ему 78 лет. А о том, что с ним что-то не так", - отметил еще до ноябрьских выборов президент США. Он подчеркнул, что знает немало людей, которым за 80 и при этом их мозг в полном порядке.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

Теги: #президент #сша #байден
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