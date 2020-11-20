Иностранные туристы в Турции освобождены от соблюдения комендантского часа

Иностранные туристы в Турции могут не соблюдать комендантский час, а рестораны в отелях продолжат работу в обычном режиме, сообщает МВД Турции.

На этой неделе Турция ужесточила ограничительные меры из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом и ввела комендантский час по выходным, закрыты ряд достопримечательностей, кинотеатры, а рестораны и кафе работают только на доставку.

"Иностранные граждане, прибывающие в Турцию с туристическими целями, освобождены от комендантского часа", - говорится в сообщении министерства.

Как отмечает МВД страны, иностранные туристы могут во время комендантского часа спокойно перемещаться между городами на автомобиле при наличии документов на бронь транспортного средства. Ограничительные меры не коснутся ресторанов внутри гостиниц и на территории отелей - заведения смогут работать в обычном режиме, но только для постояльцев. Также будут открыты кафе и рестораны в аэропортах.

Лодки и яхты, арендуемые для проведения экскурсий туристов, не смогут предлагать во время плаванья еду и напитки.

Власти Турции готовы ввести более строгие ограничения в стране через две недели, если ситуация с коронавирусом не будет улучшаться.