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17:40 20.11.2020

Заступник голови Офісу президента: Як профільні лікарні для лікування COVID-19 можуть бути використані санаторії

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Заступник голови Офісу президента: Як профільні лікарні для лікування COVID-19 можуть бути використані санаторії

У разі нестачі лікарень для перепрофілювання під лікування хворих на COVID-19 обласні державні адміністрації (ОДА) мають сконцентруватися насамперед на використанні санаторіїв, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"У деяких регіонах справді лікарні перепрофілювати неможливо. Ми відпрацьовуємо два шляхи. Перший - це санаторії. МОЗ оцінило, скільки грошей потрібно витратити на технічне оснащення та ремонти в санаторіях і Палацах спорту. З'ясувалося, що санаторії дешевше. Обладміністраціям надано завдання, щоб вони спочатку сконцентрувалися на лікарнях, а якщо їх не вистачає - на санаторіях. Якщо немає санаторіїв, тоді дивимося спортзали і все інше. Гадаю, що у найближчі тижні будуть зроблені декілька госпіталів вже не на базі лікарень", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Тимошенко зазначив, що триває робота і над збільшенням кількості ліжок у кожній лікарні. "У нас спочатку було 50 тис. ліжок під хворих на COVID-19. На спільному "селекторі" з президентом і прем'єром було ухвалено рішення, що необхідно 100 тис. Ми маємо знати, що вони у нас є. Не буде в них необхідності - і добре. Всі обладміністрації отримали завдання, ліжка знайшли, вони вже занесені до бази, доставляють необхідне обладнання, яке необхідно для підписання договорів із Національною службою здоров'я з COVID. Реально у нас таких ліжок 92 тис.", - зазначив він.

За словами заступника голови ОП, щотижня "довідкриваються" лікарні для лікування хворих на COVID-19. "Регіон, щойно доходить до порога, визначеного Міністерством охорони здоров'я, надсилає лист, щоб дали дозвіл на перепрофілювання лікарні під COVID. МОЗ відправляє, договір із НСЗУ, змінюється логістика швидких допомог", - розповів Тимошенко.

Теги: #офіс_президента #тимошенко #коронавірус
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