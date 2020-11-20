Замглавы Офиса президента: Как профильные больницы для лечения COVID-19 могут быть использованы санатории

В случае нехватки больниц для перепрофилирования под лечение заболевших COVID-19 областные государственные администрации (ОГА) должны сконцентрироваться, в первую очередь, на использовании санаториев, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"В некоторых регионах действительно больницы перепрофилировать невозможно. Мы отрабатываем два пути. Первый – это санатории. Минздрав оценил, сколько денег нужно потратить на техническое оснащение и ремонты в санаториях и Дворцах спорта. Выяснилось, что санатории дешевле. Обладминистрациям дано задание, чтобы они сначала сконцентрировались на больницах, а если их не хватает – на санаториях. Если нет санаториев, - тогда смотрим спортзалы и все остальное. Думаю, что в ближайшие недели будут сделаны несколько госпиталей уже не на базе больниц", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Тимошенко отметил, что идет работа и над увеличением количества коек в каждой больнице. "У нас изначально было 50 тыс. коек под больных COVID-19. На совместном "селекторе" с президентом и премьером было принято решение, что необходимо 100 тыс. Мы должны знать, что они у нас есть. Не будет в них необходимости – и хорошо. Все обладминистрации получили задание, койки нашли, они уже занесены в базу, доставляют необходимое оборудование, которое необходимо для заключения договоров с Национальной службой здоровья по COVID. Реально у нас таких коек 92 тыс", - указал он.

По словам замглавы ОП, каждую неделю "дооткрываются" больницы для лечения больных COVID-19. "Регион, как только доходит до порога, обозначенного Минздравом, присылает письмо, чтобы дали разрешение на перепрофилирование больницы под COVID. Минздрав отправляет, договор с НСЗУ, меняется логистика скорых помощей", - рассказал Тимошенко.