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16:22 20.11.2020

Украинец погиб в Польше при задержании полицией - посольство

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Украинец погиб в Польше при задержании полицией - посольство

Гражданин Украины погиб в Польше во время задержания полицией, сообщил первый секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Республике Польша Дмитрий Горбань.

"Да, эта информация, что погиб украинец, отвечает действительности. На данный момент ведется следствие в этом деле, ведется внутреннее расследование полицией и прокуратурой", - сказал Горбань агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Он отметил, что, по предварительным данным, погибший гражданин Украины прибыл в Польшу на работу и должен был находиться на карантине, однако он нарушил условия карантина и вышел на улицу.

"Он вроде бы вел себя агрессивно, пытался ворваться в какой то частный дом, в связи с чем была вызвана полиция, которая прибыла на место. Учитывая то, что гражданин вроде бы продолжал вести себя агрессивно, полицией были применены спецсредства и после их применения, когда на него надели наручники, он потерял сознание. Была вызвана скорая помощь, которая, к сожалению, не смогла спасти его жизнь", - рассказал Горбань.

По его словам, на данный момент основным вопросом расследования является установление связи между этими действиями и смертью гражданина.

В то же время с целью обеспечения условий для проведения правильного расследования это дело передают из прокуратуры города Лодзь в другую прокуратуру, однако пока еще не принято решение, в какую именно.

Представитель посольства указал, что на данный момент следствие находится на начальном этапе. "Когда будут результаты вскрытия, будет понятно, что стало причиной смерти гражданина, и это будет учитываться при расследовании дела", - отметил Горбань.

Теги: #гибель #польша #украинец
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