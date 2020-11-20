События

16:03 20.11.2020

21 ноября намерены провести акции в Киеве "Добровольческий рух ОУН" и "КУПР", а также "Семьи Небесной Сотни"

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21 ноября намерены провести акции в Киеве "Добровольческий рух ОУН" и "КУПР", а также "Семьи Небесной Сотни"

Оргкомитет по празднованию 7-й годовщины Революции Достоинства и Дня Свободы ("Добровольческий рух ОУН" и "Коалиция участников помаранчевой революции") подал в Киевскую городскую государственную администрацию заявку на проведение 21-22 ноября акции на Майдане Независимости в Киеве.

Согласно поданной заявке, организаторы ожидают участие 3 тыс. человек, указали установку сцены и использование звукоусиливающей аппаратуры. Акция начнется в 12:00 субботы.

Также 21 ноября с 12:00 до 16:00 общественная организация "Семьи Небесной Сотни" намерена провести на основных местах событий Революции Достоинства ряд мероприятий по случаю Дня Достоинства и Свободы (квест, "цепь единения", шествие).

Теги: #киев #майдан #акция
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