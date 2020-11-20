События

15:54 20.11.2020

В Тбилиси пять вооруженных налетчиков захватили заложников в офисе микрофинансовой организации - ТВ

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В здание одной из микрофинансовых организаций в Тбилиси на проспекте Церетели ворвались, предположительно, пять вооруженных налетчиков, сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на очевидцев.

Преступники захватили заложников, сообщает телеканал.

Телеканал отмечает, что это не подтвержденная информация.

Ранее СМИ сообщали, что один вооруженный мужчина ворвался в офис микрофинансовой организации.

По данным СМИ, к зданию, где предположительно находятся преступники и заложники, прибыл спецназ, территория оцеплена полицией. Сообщается, что из прилегающих к зданию жилых домов полиция эвакуирует людей.

МВД Грузии пока не прокомментировало ситуацию.

Теги: #грузия #заложники #налетчики
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