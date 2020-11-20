Минреинтеграции Украины призывает не использовать термин "аннексированный" в отношении Крыма

Использование термина "аннексированный" по отношению к АР Крым ошибочно и противоречит украинскому законодательству, отмечают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).

"Единственная страна, которая называет Крым и Севастополь аннексированными - это Российская Федерация. Все международное сообщество использует формулировку "временно оккупированные территории" как в отношении полуострова, так и - Донбасса. Разрешается также использование формулировки "попытка аннексии" касательно Крыма, но не "аннексия". Это крайне важно и для нас в том числе. Это подчеркивает соответствующие обязательства РФ по международному гуманитарному праву", - подчеркнул заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко во время презентации аналитического доклада "Новая политика деоккупации: указатели и предостережения", передает пресс-служба ведомства.

Он также напомнил, что определение "аннексия" фактически продолжает российский нарратив о том, что вопрос возвращения Крыма и Севастополя к Украине якобы является закрытым.

"Мы с этим абсолютно не согласны, а следовательно настоятельно просим пользоваться термином "временная оккупация", ведь Крым, я уверен, вернется под контроль Украины", - резюмировал Яременко.

Как сообщалось, на текущей неделе Третий Комитет Генассамблеи ООН признал незаконными российские органы власти в Криму. В резолюции Комитета осуждается незаконное установление российской юрисдикции и администрации в Крыму и отдельно отмечается, что органы и должностные лица Российской Федерации, созданные во временно оккупированном Крыму, являются незаконными, и их следует называть исключительно "оккупационными органами Российской Федерации".

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