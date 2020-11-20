Рассмотрение "дел Майдана" в судах затягивается, за семь лет вынесен только 21 приговор, вступивший в силу- Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора отмечают тенденцию затягивания рассмотрения судам материалов по обвинениям в "делах Майдана" и подчёркивают важность вынесения решений о заочном аресте фигурантов.

"В настоящее время вступили в законную силу приговоры в отношении 21 человека (по обвинению в преступлениях, совершенных по отношению к участникам революции достоинства -ИФ)... Мы тоже считаем, что за 7 лет 21 приговор -это очень мало.... То есть, вопросы затягивания судебного рассмотрения является очень болезненным", сказал в пятницу на пресс-конференции в Киеве руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской.

По словам Донского, с начала текущего года по "делам Майдана" пострадавшими признаны более 2 тыс человек, 37 человек были привлечены к уголовной ответственности из которых 26 правоохранителей, трое судей и 8 гражданских. "В отношении 27 подозреваемых была избрана мера пресечения - содержание под стражей заочно", сказал он.

Он подчеркнул, что решение о заочном содержание под стражей даёт основания для международного розыска обвиняемого. Речь, в частности, идёт о таких решениях в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывших глав Минобороны и СБУ, правоохранителях разных уровней.