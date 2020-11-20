Франция, вероятно, миновала пик второй волны COVID-19 - агентство здравоохранения

Франция, по всей видимости, смогла пройти через пик второй волны эпидемии коронавируса COVID-19, заявили в пятницу в мониторинговом агентстве Sante Publique France при французском Минздраве.

"Хотя показатели все еще держатся на высоких уровнях, они заставляют предположить, что пик второй волны позади", - цитируют заявление агентства французские СМИ.

В Sante Publique France отметили, что благодаря комендантскому часу и режимам изоляции, вводившимся во Франции, прирост случаев COVID-19 упал на 40% за неделю, госпитализаций - на 13%, а число лиц в палатах интенсивной терапии - на 9%. При этом число летальных исходов среди инфицированных стабилизировалось - 3 тыс. 756 за эту неделю по сравнению с 3 тыс. 817 неделей раньше.

В агентстве также подчеркнули, что во французских городах, где ввели ограничения раньше, теперь наблюдается более значительное сокращение численности госпитализированных. В Sante Publique France отметили, что ограничительные меры напрямую влияют на статистику заболеваемости, но изоляция начинает приносить эффект лишь примерно через 10 дней после ее объявления.

В то же время в Sante Publique France заявили, что, несмотря на положительные изменения в ситуации, меры безопасности ослаблять нельзя.

В свою очередь в пятницу министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари предупредил, что еще слишком говорить, разрешат ли власти с учетом эпидемиологической обстановки путешествовать населению на Рождество.

СМИ напоминают, что правительство ввело комендантский час в Париже и ряде других городов 17 октября, неделей позже другие города последовали этому примеру. 30 октября по всей территории страны был объявлен режим изоляции, однако менее суровый, нежели первый весной этого года, указывают СМИ.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировано свыше 2,08 млн случаев заражения коронавирусом. Более 47,1 тыс. инфицированных скончались, поправились 147 тыс. 569 человек. Франция занимает четвертое место в мире по количеству случаев COVID-19 и седьмое по числу летальных исходов.