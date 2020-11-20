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15:26 20.11.2020

Ковидные койки в Киеве заполнены на 52,5% - Кличко

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Ковидные койки в Киеве заполнены на 52,5% - Кличко

Койки, подготовленные для пациентов с COVID-19 в Киеве, заполнены на 52,5%, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Киев уже подготовил более 4500 коек для приема больных с COVID-19 в 26 коммунальных медучреждениях столицы. Заполненность этих коек на сегодня составляет 52,5%", - сказал он на онлайн-брифинге в Киеве в пятницу.

Кличко сообщил, что к настоящему времени 1200 из этих коек обеспечено подачей кислорода.

При этом еще в двух больницах Киева продолжаются работы по обеспечению кислородом дополнительно более 600 коек.

За счет средств городского бюджета ведутся работы по расширению ковидного стационара в Киевской городской клинической больнице №7, где уже оборудовали 140 коек для пациентов с COVID-19 и оснастили доступом кислорода 40 коек.

"Учитывая динамику распространения заболевания, мы приняли решение увеличить количество коек в этой клинике до 200, из них с подачей кислорода обустроили 160", - сказал Кличко.

Новое ковидное отделение в этой клинике планируется открыть в начале декабря.

Кроме того, в больнице №7 готовится помещение для лаборатории, в которой будет проводиться тестирование и обработка тестов на Sars-Cov-2.

Кличко уточнил, что в настоящее время в коммунальные больницы Киева госпитализировано 1966 пациентов с COVID-19, в том числе 24 ребенка. 730 пациентов находятся в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 1035 пациентов, на аппарате ИВЛ находятся 35 пациентов.

"Мы продолжаем искать новые возможности для обустройства дополнительных коек", - подчеркнул Кличко.

Теги: #кличко #коронавирус #київ
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