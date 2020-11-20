ОАСК открыл производство по иску Бабикова к ГБР об увольнении его с должности первого замдиректора Бюро

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Александра Бабикова к Государственному бюро расследований (ГБР) с требованием признать противоправным его увольнение с должности первого заместителя директора ГБР.

Как сообщает ОАСК в пятницу на своём сайте, "среди требований указанного иска - признать противоправным и отменить приказ ГБР об увольнении Бабикова с должности первого заместителя директора ГБР, восстановить его в должности и взыскать с Бюро средний заработок за время вынужденного прогула".

"Суд решил рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания", - сказано в сообщении.