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15:03 20.11.2020

ОАСК открыл производство по иску Бабикова к ГБР об увольнении его с должности первого замдиректора Бюро

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ОАСК открыл производство по иску Бабикова к ГБР об увольнении его с должности первого замдиректора Бюро

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Александра Бабикова к Государственному бюро расследований (ГБР) с требованием признать противоправным его увольнение с должности первого заместителя директора ГБР.

Как сообщает ОАСК в пятницу на своём сайте, "среди требований указанного иска - признать противоправным и отменить приказ ГБР об увольнении Бабикова с должности первого заместителя директора ГБР, восстановить его в должности и взыскать с Бюро средний заработок за время вынужденного прогула".

"Суд решил рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания", - сказано в сообщении.

 

Теги: #гбр #оаск #бабиков
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